В 2018 году Aplle выпустит iPhone с 512 ГБ памяти

С 2018 года Apple планирует оборудовать новые iPhone встроенной памятью на 512 Гигабайт. Об этом стало известно изданию "ВладТайм".

Компания из США собирается модернизировать техническое оснащение своих устройств. Американские инсайдеры сообщают, что смартфоны бренда Apple со следующего года получат версию с почти двукратно увеличенным объёмом памяти. В настоящее время максимальный размер носителя составляет 256 Гб.

Как подсчитали эксперты, 512 Гб должно хватить для размещения 20 видеозаписей высокого качества, 300 неигровых приложений, порядка 100 игр и около 2000 удиозаписей. Это предоставит владельцам более широкие возможности для использования своих iPhone.