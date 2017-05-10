Компьютерный шутер Survarium получит праздничные режимы

В набирающей популярность компьютерной игре Survarium разработчики решили ввести новогоднию битву с сосульками и снежинками. Данная возможность была введена в текущем месяце, как праздничный подарок от разработчиков студии Vostok Games. Также пользователи получат возможность принять участие в акционном предложении.

Аналитики утверждают, что данные возможности появились в версии игры 0.51 и популярный шутер Survarium может порадовать более качественной оружейной моделью игры. В текущий момент принято считать, что по отдельности можно использовать предметы, огромное колличество из которых можно применять с разнообразными типами оружия. Разработчики отмечают, что сам принцип, при помощи которого они стали доступными, был изменен.

До внедрения обновлений в игру, пользователь имел возможность получить оружейные модули только спустя заранее предусмотренного колличества убийств. Однако, с настоящего времени для самих модулей открыты ячейки, которые присваивают за победы в боях. Команда разработчиков в дальнейшем планирует поощрять фанатов шутера за совместную игру.