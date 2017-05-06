Появилось видео с работой смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Мобильные устройства будут представлены на выставке в Испании.

Скоро в Барселоне состоится мероприятие MWC 2018, на котором ряд компаний со всего мира намерены показать свои новинки рынка электронных устройств. Среди них появится разработка южнокорейских специалистов под названием Samsung Galaxy S9, а также дополнительная версия S9+.

Накануне было показано видео, оказавшееся на просторах всемирной паутины. На нем видно, как аппараты уже находятся в полном рабочем состоянии. Кадры ролика дают понять, что у приборов имеется в наличии двойная камера. Она дополнена оптическим зумом, а также сканером по проверке отпечатков пальцев пользователя.

Специалисты отметили то, что указанная модель корпорации Samsung по внешнему виду практически ничем не отличается от своих более старших собратьев, вышедших на рынок в 2017 году.