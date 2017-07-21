iPhone SE значительное подешевел на российском рынке

Цена на зарубежный флагман iPhone SE резко упала на территории РФ. Об этом информируют популярныее российские интернет-издания.

По информации, известной на сегоднишний день, девайс с четырехдюймовым экраном и 32 гигабайтами памяти в Российской Федерации можно приобрести за 18 тысяч рублей. В то время, как официальный интернет-магазин готов продать смартфон с памятью в 32 гигабайта практически за двадцать восемь тысяч рублей.

На основе данной информации выходит, что отечественные продавцы готовы предложить фанатам iPhone SE в среднем на 34% дешевле, нежели официальный представитель.