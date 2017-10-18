Стали известны самые ожидаемые игры для ПК 2018 года

Стали известны самые ожидаемые игры для ПК. Специалисты озвучили свой список новинок на предстоящий 2018 год.

Геймеры по всему миру в предвкушении появления новинок на рынке игровой индустрии. По подсчетам экспертов, сегодня вовлечены в эту деятельность уже более миллиарда человек и эта цифра продолжает уверенно расти. Разработчики нового контента постарались совместить уже проверенный временем сценарий компьютерных игр, а также представить на суд игроманов совершенно новые идеи, которым еще предстоит стать бестселлерами года.

Уже известен анонсированный ранее список работ, которые появятся на полках магазинов в 2018 году. В их перечень вошла разработка в жанре приключений Far Cry 5. Она появится совсем скоро – в феврале наступающего года. В январе выйдет пробная версия Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom. Шутер Anthem можно будет найти на просторах Сети только к осени. Хорроры Agony и Red Dead Redemption 2 появятся на полках магазинов весной.