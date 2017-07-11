СМИ назвали ТОП-3 лучших и худших бюджетных смартфонов 2017 года

Эксперты составили рейтинг самых лучших и худших смартфонов 2017 года с недорогой стоимостью. В ТОП-3 лучших бюджетных гаджетов попали Huawei Nova 2i, Xiaomi Mi A1 и Samsung Galaxy J7.

В рейтинг принимались во внимание лишь те смартфоны, стоимость которых не превышает 20 000 рублей. Отмечается, что в 2017 году многие бюджетные гаджеты получили функции и характеристики флагманов – безрамочные экраны, двойные камеры и прочее.

Первым в списке лучших бюджетных смартфонов оказался гаджет Huawei Nova 2i. В телефоне отметили большой экран, хорошую камеры и смелый дизайн. Второе место занял телефон Xiaomi Mi A1, в нем экспертам понравилось лаконичность оформления, «чистота» прошивки и приемлемая цена. Третьим лучшим бюджетным смартфоном 2017 года стал Samsung Galaxy J7. По мнению экспертов, телефон «подкупает» известным именем и низкой ценой.

В список худших внесли Sony Xperia XA1, Samsung Galaxy A3 и LG Q6a. По мнению экспертов, в этих телефонах больше всего денег стоит фирма и наклейка на задней крышке смартфона. Характеристики гаджетов весьма уступают китайским телефонам за ту же цену, но из-за «знаменитости» бренда средние по качеству и характеристикам смартфоны имеют завышенную стоимость.