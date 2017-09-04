Ulefone Power 3 признан более «живучим», чем iPhone X

Ulefone Power 3, разработанный в Китае, признан экспертами более «живучим», чем iPhone X от компании Apple, потому что прошёл лучше особое тестирование, по данным журналистов VladTime.

Гаджет обладает аккумулятором на 6080 мАч, что существенно выше стандартных характеристик батареи, и новой операционной системой Android 8.0. Для его проверки специалисты включили видеоролики, выставив максимально высокое качество, а также одновременно с ними все программы для связи. Выключился Ulefone Power 3 почти через десять часов, а вот iPhone X продержался только шесть.

Компания-производитель делает ставку именно на «живучести» нового смартфона, и, как заявляют эксперты, здесь нет ошибки. Автономная работа гаджета показывает, что Ulefone Power 3 действительно очень качественный в плане беспрерывного использования.