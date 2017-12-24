iPhone X не оправдал ожидания фанатов

С тех пор, как в свет вышел американский флагман iPhone X компании Apple, минуло более двух месяцев. Для большинства критиков и фанатов линейки гаджетов, девайс стал поистине инновационным, не имеющий каких-либо конкурентов по всем показателям, в то время как для остальных он оказался банальной «игрушкой».

Флагману не удалось занять первенство во всех параметрах среди смартфонов, так и не став первым в категории «выносливость». Так, конкурент из Китая Ulefone Power 3 способен продержаться без подзарядки на 4 часа дольше, нежели его американский «коллега». Исследователи подвергли ряду тяжелых испытаний, запустив на нем ряд мощных программ и включив максимально возможную яркость. Стало видно, что китайский девайс продержался до десяти часов, в то время как «американец» выдержал чуть более шести. Подчеркивается, что данный смартфон оказался наиболее выносливым среди всех ныне существующих гаджетов, тем более имея в своем наличии батарею мощностью 6080 мАч и работает при помощи Android 8.0.