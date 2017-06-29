В России резко упала цена на Samsung Galaxy A7

В канун новогодних праздников многие компании снижают цены на свои смартфоны. Эксперты отметили резкое падение цены на Galaxy A7 от компании из Южной Кореи Samsung, гаджет теперь стоит 20 400 рублей.

Специалисты компании Samsung проанализировали российский рынок и снизили цену на популярный смартфон Galaxy A7 на 12 500 рублей. Такой спад поможет увеличить продажи и, тем самым, увеличит прибыль компании. Россияне перед Новым годом покупают больше смартфонов и низкая стоимость известного гаджета привлечет их внимание.

Смартфон Samsung Galaxy A7 теперь стоит 20 400 рублей. Эксперты отметили популярность смартфона, однако высокая его стоимость мешала гаджету продаваться в большом количестве. Теперь же, благодаря резкому снижению цены, компания ожидает больших продаж и повышение прибыли.

Гаджет Samsung Galaxy A7 в России продается с гарантией от компании-производителя и выпускаются в трех цветовых решениях: в черном, голубом и золотом цветах.