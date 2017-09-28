Honor of Kings стала самой прибыльной игрой в Китае

Эксперты признали приложение Honor of Kings для iOS и Android самой прибыльной игрой. Уже второй месяц игра остается в лидерах по скачиванию и использованию.

Honor of Kings от Tencent представляет собой игру для смартфонов, фентези-боевик оказался весьма популярным среди пользователей благодаря динамичному сюжету и интересным локациям. По данным экспертов, игра остается в лидерах по скачиванию уже два месяца.

Игру Honor of Kings от Tencent признали самой прибыльной сред всех остальных мобильных игр, доступных для скачивания на смартфоны с ОС Android и iOS. Несмотря на то, что в Китае не работает Google Play, пользователи успешно пользуются магазином MyApp.

Магазин MyApp для Android разработала компания Tencent, которая выступает автором игры Honor of Kings. За первый квартал 2017 года Tencent принесла своим разработчикам 13 миллиардов юаней. Деньги были получены благодаря играм для смартфонов.

Пользователи отметили интересную игру и не перестают в нее играть. По словам продвинутых юзеров, Honor of Kings представляет собой динамичный боевик с интересным сюжетом.