Компания LG разработала раздвижной и складной гнущийся дисплей

Компания LG Electronics разработала и может запатентовать новые дисплеи, которые будут сгибаться и раздвигаться. У разработчиков имеется два варианта нового гаджета, у первого выдвигается экран, второй будет оснащен гнущимся пополам дисплеем.

По данным, LG Electronics уже подала заявки на патенты и новые гаджеты могут появиться на прилавках в скором времени. Первая разработка представляет собой гаджет, который имеет выдвигающийся дисплей.

Благодаря такому экрану, гаджет может трансформироваться в устройство, которое в два раза превысит по размерам первоначальный вид экрана. В обычном положении вторая часть дисплея помещается под первую и, при необходимости, она выдвигается. Гаджет оснащен съемной батареей и будет иметь камеру. О других подробностях и характеристиках пока не известно.

Вторая разработка также весьма впечатляет и может стать популярной. У гаджета, на который LG Electronics планирует наложить патент, будет гнущийся дисплей.

Гаджет сможет из обычного по размерам смартфона превращаться в устройство, размеры которого сравняться с iPad. Экран будет похож по своему виду на книгу и две его части смогут соединиться при помощи специальных шарниров.