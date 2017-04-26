Huawei опубликовала фото своего клона iPhone X

Компания Huawei опубликовала в сети изображение своего нового смартфона. Как отмечается на странице микроблога Android Headlines, модель имеет название Huawei P11 и может стать клоном iPhone X.

iPhone X на сегодняшний день является флагманом, однако по карману далеко не всем желающим стать его обладателем. По этой причине разработчики из Китая компании Huawei взялись за производство чуть ли не копии этого смартфона. В сети уже стали распространяться фотографии того, как в будущем он может выглядеть. На нем будет тот же фирменный вырез в верхней части экрана, как и у представителя последней модели «яблочной» продукции. Предполагается, что Huawei P11 также будет оснащен функцией Face ID, а рядом с этим сенсором будет располагаться фронтальная камера.

Впрочем, эту информацию еще не подтвердили. До этого в сети появлялись и другие макеты нового смартфона от Huawei. Предположение может подтвердиться на следующей презентации от китайской компании.