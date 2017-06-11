Рынок смартфонов ожидает очередного прорыва

На просторах глобальной сети появился список топ-флагманов предстоящего года, которые будут обладать сверхновым чипом Qualcomm Snapdtagon 845, информирует пользователей GSM Arena ссылаясь на источники в Китае.

Топ рейтинга заняли детища корейского флагмана Samsung Galaxy S9 и S9+, выход которых в свет планируется в начале года. О том, что эти модели планируется оснастить подобными чипами не было тайной и стало известно за долго до их презентации. Специалисты рассказали, что новинки обязаны быть первыми смартфонами, которые будут оснащены новейшими процессорами. Затем к Samsung должен подтянуться другой корейский производитель LG G7, презентация последнего будет только в начале следующего года. После этого предстоящей весной в свет выйдет другой аппарат Xiomi Mi 7.

Предстоящий год обещает быть богатым на новинки среди новых смартфонов. Так на протяжении 2018-го года свет должны попасть такие новинки как: Google Pixel 3, ZTE Nubia Z18S, Xiomi XZ-Pro-A и многие другие новинки.

Инсайдеры рассказали, что утечка на просторы сети данной информации является довольно достоверной. Параметры новейшего процсессора были известны еще в начале текущего месяца. Флагманский чип для конкурента Apple должен обладать 8-ью ядрами Kryo 385: половина из которых с мощностью до 3 Ггц и оставшиеся с 1,8 Ггц, что по ожиданиям должно увеличить производительность на 25%.