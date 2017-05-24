Стоимость iPhone 6s упала до 30 тысяч рублей

Стоимость iPhone 6s с объёмом встроенной памяти в 32 Гигабайта резко упала до 30 тысяч рублей на российском рынке. Об этом стало известно изданию "ВладТайм".

Смартфон впервые появился в продаже в 2015 году. Изначально покупателям предлагали версии с 16, 64 и 128 Гигабайтами. В 2016-м линейку пополнила модель с 32-мя. Спустя год продавци сбавили цену до психологической отметки. Сейчас она находится в диапазоне от 32-х до 28-ми тысяч.

Независимые аналитики считают, что резкое удешевление устройства в два раза свидетельствует о существенной наценке к реальной себестоимости. Они подчеркнули, что несмотря на высокую популярность модели, в настоящее время она уступает конкурентам от Samsung. Помимо этого, актуальные в прошлом году особенности телефона успели устареть.

Тем не менее, iPhone 6s пользуется большим спросом накануне Нового года. Россияне не упускают приобрести качественную технику от американского бренда по сниженной цене.