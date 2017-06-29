Xiaomi презентовала первую умную колонку

Дочерняя компания Xiaomi - Yeelight, презентовала свою первую умную колонку Voice Assistant. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Устройство имеет небольшие габариты и выполнено в форме цилиндра. На верхней панели дизайнеры разместили пять кнопок для управления. Они позволят пользователям изменять уровень громкости, управлять микрофоном и вызывать аудио-помощника, разработанного на базе Microsoft Cortana.

Производители утверждают, что Voice Assistant располагает шестью микрофонами и динамиком мощностью 2 Вт с подсветкой. Быструю работу ему обеспечивает оперативная память в 256 Мбайт и чип Cortex A53 с частотой 1200 МГц. Объём встроенной памяти соответствует оперативной. Колонка может связываться с Сетью и другими устройствами при помощи модулей Wi-Fi и Bluetooth Low Energy.

Xiaomi заключила с Microsoft договор на использование Cortana. В настоящий момент неизвестно о языковой поддержке устройства, однако на рынке его с 31 января предложат за 30 долларов.