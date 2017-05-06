Samsung Galaxy Note 8 не заряжается после полной разрядки батареи

Galaxy Note 8, новый флагманский смартфон от Samsung, отказывается заряжаться после полной разрядки батареи. Об этом сообщили многочисленные владельцы устройства.

Пользователи, которые успели приобрести вышедший недавно безрамочный Galaxy Note 8, обнаружили серьёзный недостаток с аккумулятором. Если он полностью разрядится - то это не исправить ни перезагрузкой программного обеспечения, ни использования различных кабелей. Известно, что чаще всего явление затрагивает клиентов американских мобильных операторов Verizon, Sprint и T-Mobile.

Представители компании заявили, что работают над исправлением проблемы и готовы заменить все дефектные гаджеты. Предыдущая, седьмая, модель также имела неполадки, связанные с батареей. Во время зарядки та попросту разрывалась.