Билайн в Ростове обязали выплатить штраф

Телекоммуникационная компания «Вымпелком-Коммуникации», работающая на рынке услуг связи под брендом «Билайн», взимала плату за предоставление услуг со своего абонента без его согласия. Когда пропажа средств со счета абонента, стала существенно заметна, клиент предпринял попытку выяснить причину пропажи своих денег. Как стало известно позже, причиной тому послужили подключенные без его согласия уведомления дорогостоящих услуг.

Компания по собственной инициативе взымала плату с гражданина по предоставлению услуг, одобрение на их использование, дано не было, информирует «Privet-Rostov».

Арбитражный суд выступил на стороне потерпевшего и одобрил штраф в размере 30 000 тысяч рублей.