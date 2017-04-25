В 2018 году мессенджер WhatsApp прекратит работать со старыми смартфонами

С 2018 года мессенджер WhatsApp начнет постепенно прекращать работу со старыми ОС и несовременными версиями смартфонов. Многих функций WhatsApp лишатся владельцы устаревших смартфонов на базе ОС Windows 8.0 и ОС BlackBerry или BlackBerry 10.

По данным, сервис WhatsApp перестанет вести работу по поддержке приложения на старых версиях смартфонов и на ОС, которые уже не популярны. С 2018 года мессенджер будет прекращать работы с прошлыми версиями ОС от Windows и от BlackBerry.

Также сообщается, что под прекращение работ WhatsApp попадет и телефон Nokia S40. Помимо этого, к 2020 году мессенджер перестанет функционировать на смартфонах с ОС Android 2.3.7 и ее старших версиях.

Специалисты и разработчики сервиса пояснили, что отказы от работ с некоторыми смартфонами будут проходить в плавном темпе и владельцы устаревших гаджетов будут поэтапно лишаться определенных функций.