Армия Израиля получит боевые смартфоны на Android

Армия Израиля получит боевые смартфоны на базе Android. Гаджеты войдут в состав обычной экипировки военных.

Армейцы из Израиля скоро получат в помощь новое мобильное устройство. Специалисты его назвали боевым смартфоном, однако оно больше походит на «умные» часы с целым рядом уникальных функций.

Гаджет под названием Shaked Fighting военнослужащие все без исключения смогут носить на руке. Оно будет особенно незаменимо в тех подразделениях, которые нередко участвуют в военных операциях.

Устройство показывает бойцу специальные карты местности, в него помещен цифровой компас, позволяющий полностью ориентироваться в пространстве, камера и еще универсальное приложение для обмена данными.

Для командиров подразделений предусмотрены дополнительные возможности. При помощи «умного рюкзака» с новейшим технологическим оборудованием, станет возможно в полевых условиях пользоваться всеми видами связи со своими подчиненными.

Подобный боевой смартфон должен поступить на вооружение израильской армии в 2019 году.