Эксперты: 80% владельцев iPhone X довольны своими гаджетами

Эксперты компании Strategy Analytics провели опрос 568 человек, ставших владельцами нового гаджета от Apple iPhone X. Исследование показало – 80% обладателей iPhone X довольны приобретением и оценили качество гаджета.

Владельцы iPhone X отметили качество камеры и экрана. Помимо этого, пользователи нового гаджета от Apple довольны технологией сканирования лица Face ID. Исследования показали, что владельцы iPhone X оценили все инновации, которые разработчики применили при создании смартфона. Новую модель, отмечают владельцы, можно смело называть «лучшей моделью 2017 года».

Разработчики не решили останавливаться на уже внедренных функциях и продолжают работать над будущими обновлениями. Так, стало известно, что iPhone X сможет идентифицировать корабли инопланетян. Появилась информация о том, что в скором обновлении владельцы гаджета получат возможность установить на iPhone X приложение, способное фиксировать и распознавать НЛО.