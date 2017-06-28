Смартфон OnePlus 5 начал поддержку Android 8.0 Oreo

Смартфон OnePlus 5 начал поддержку ОС Android 8.0 Oreo. Об этом рассказали ряд зарубежных экспертов.

Гаджет OnePlus пятой версии начал процесс обновления новой прошивки операционной системы Android 8.0 Oreo. Пользователи сразу почувствуют ряд изменений, которые станут доступны для их мобильных устройств в скором времени.

Специалисты уже смогли протестировать обновленную версию электронного устройства. Они нашли ряд улучшений для фоторедактора, где при использовании функции beauty, предназначенной для портретных снимков, качество изображения станет еще лучше, чем раньше.

Также пользователи смогут запускать со своего аппарата сразу несколько аккаунтов. Уже становится понятно, что последнее декабрьское обновление пришлось по нраву многочисленным пользователям OnePlus 5.