Цены на iPhone 8 Plus в России стремительно снижаются

Гаджеты от компании Apple, такие как iPhone 8 Plus и iPhone Х, стремительно дешевеют в России. Всего за несколько дней их цена упала на 10 тысяч рублей.

Эксперты рынка с удивлением замечают, что самые дорогостоящие смартфоны от Apple продолжают стремительно дешеветь на территории России. В то время, как в официальных магазинах Apple цены остаются прежними, в других точках iPhone 8 Plus или iPhone Х можно найти значительно дешевле.

Таким образом, цена на iPhone 8 Plus несколько дней назад составляла больше 65 тысяч рублей, а на данный момент она едва переваливает за 50 тысяч.

Специалисты предупреждают покупателей, чтобы те не радовались раньше времени и не стремились скупить несколько iPhone оптом, поскольку зачастую низкая цена на столь культовую продукцию означает более низкое качество или отсутствие некоторых функций.