В рунете выберут лучший гаджет 2017 года

В рунете выберут лучший гаджет уходящего 2017 года. Итоги голосования пользователей Сети подведут в феврале.

Российский проект Hi-Tech Mail.Ru инициировал онлайн-голосование, в ходе которого будет назван наиболее удачный гаджет, который вышел на рынок электронных устройств по всему миру в уходящем году.

По словам организаторов проекта, российским пользователям Сети предстоит совершить непростой выбор, так как в пяти номинациях представлено более двухсот различных устройств. От обычных смартфонов и планшетных компьютеров до экзотических устройств, появление которых на полках магазинов вызывают неоднозначную реакцию потребителей. Однако даже эти гаджеты стали помощниками людей и создают неповторимую атмосферу, присущую только им.

В списке есть даже электромобили и бокалы, которые из воды делают вино.

Сообщается, что итоги голосования будут подведены на официальном ресурсе компании 1 февраля будущего года.