Caviar выпустил люксовые наушники AirPods для патриотов

Беспроводные наушники от Apple были признаны одними из наиболее комфортных, однако выбор дизайна устройства у компании весьма скудный – все модели представлены в белом цвете. Решение нашёл бренд Caviar, которые представил несколько вариантов AirPods , один из которых с Гербом России.

Основные изменения AirPods были сделаны в дизайне самих наушников и их футляра. Новая коллекция получила название «Царская». Наушники представлены в нескольких версиях: красные, чёрные, в карбоне и с золотым Гербом России. Кроме того, представители бренда добавили золотую надпись «Caviar». Покрытие наушников отличается экстремальной стойкостью.

В компании отметили, что и сами являются поклонниками наушников от Apple, однако они считают, что классический дизайн AirPods не каждому придётся по вкусу. Поэтому бренд решил выпустить что-то оригинальное и в то же время харизматичное, разнообразив не только цвета, но и используемые материалы. Не обошлось и без золотого блеска, который прибавил гаджету «царской роскоши». Цена на изделие составляет 29 тысяч рублей.

Те же поклонники беспроводных наушников от Apple, которые хотят необычного дизайна, но не собираются тратить такие большие деньги на устройство от Caviar, могут и не делать этого. По слухам, уже этой осенью Apple представит новые AirPods, которые будут отличаться цветовым разнообразием.

Ранее Caviar представил новую модель телефона серии «Tsar-телефон». В этот раз устройство было посвящено князю Владимиру, крестившему Русь, а потому на корпусе телефона был изображён православный крест.