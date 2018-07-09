Гордеев: нацпроект по развитию села поспособствует прорыву в стране

Как стало известно журналистам, российский политик Алексей Гордеев предложил национальный проект по развитию сельских поселений на территории России.

Он отметил, что улучшения в сфере сельского хозяйства приводят к существенному прорыву в стране. На данный момент в Российской Федерации на развитие аграрной промышленности тратится около пятнадцати миллиардов рублей в год. Увеличение финансирования просто необходимо, поскольку показатели качества жизни на селе в полтора-два раза ниже аналогичных показателей в городе.

Кроме того, Гордеев отметил, что важно подумать о создании федерального агентства по развитию сельских территорий. Его основными задачами будут такие как объединение ресурсов всех заинтересованных министерств и ведомств. К середине лета 2019 года может быть принята данная федеративная программа. Минсельхоз в настоящее время работает над этим документом.

Также стоит отметить тот факт, что на данный момент времени сельского хозяйство России зависит от мирового рынка. Об этом сообщил политолог Павел Салин, директор центра политических исследований Финансового Университета. Он сделал акцент на том, что главная проблема заключается в неполном импортозамещении. Иными словами, несмотря на то, что мы выращиваем свое зерно, семенной материал нам поставляют с территории других государств. Из этого следует вывод, что правительство России так и не смогло полностью заменить все звенья цепи в сфере сельского хозяйства.