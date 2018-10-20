Дальнейшую судьбу АО «Партнер» будут решать кредиторы

Дальнейшую судьбу крупнейшего отечественного производителя пробиотиков АО «Партнер» будут решать кредиторы, однако анализ финансового состояния должника показал, что предприятие способно работать при условии получения ежегодной выручки в размере не менее 900 млн руб. Как заявил Росбалту временно исполняющий конкурсного управляющего предприятия Александр Костюнин, такие показатели вполне достижимы. Продукция «Партнера» в настоящее время отгружается более чем 80 постоянным покупателям. На предприятии реализованы антикризисные мероприятия, впервые за много лет нормализована ситуация с долгами по заработной плате более чем 250-ти сотрудникам. По прогнозам конкурсного управляющего, при эффективном антикризисном управлении компания вполне может расплатиться с кредиторами в течение 3-5 лет.

Костюнин прокомментировал заочный арест бывшего директора АО «Партнер» Игоря Вайнштока по обвинению в невыплате зарплаты работникам. По его словам, кроме долгов по зарплате в реестр требований кредиторов предприятия уже включено более 1 млрд руб., а всего заявлено требований кредиторов более 2 млрд рублей, что меньше стоимости всех активов «Партнера». При этом сам Игорь Вайншток получил в компании 800 млн рублей в виде личных займов под 6% годовых. Для этого он, в том числе, использовал открытую через своего двоюродного брата, бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника (сейчас находится под домашним арестом) кредитную линию для предприятия. Вайншток вероятнее всего скрывается от российского правосудия в Израиле у своего «соратника» по АО «Партнер» Александра Зальцмана, также бежавшего от кредиторов еще 8 лет назад. Некоторые требования кредиторов Зальцмана рассмотрены Арбитражным судом и тоже включены в реестр требований кредиторов АО «Партнер».





АО «Партнер» — предприятие полного цикла, обладающее научной и производственной инфраструктурой для исследования, разработки и производства лекарственных средств и методик их применения. В числе продуктов компании — «Пробифор», «Флорин форте», «Бифидумбактерин форте», «Гепафор». Выпускаемые компанией препараты включены в действующий перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый правительством. В середине октября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал АО «Партнер» банкротом и ввел на нем конкурсное управление.



