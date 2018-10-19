Из вредного фаст-фуда россияне стали выбирать самые дешевые продукты

Эксперты отмечают, что ситуация становится все хуже и хуже. По их мнению, такая статистика обязательно отразится на здоровье и смертности населения.

Как показывает практика, все больше россиян в последнее время начинают посещать рестораны быстрого обслуживания. Лидерами из них уже достаточно долго остаются McDonalds, KFC, а также Burger King. При этом, в третьем квартале текущего года они зафиксировали посещаемость, которая выросла на 3 процента.

Однако, как отмечают специалисты, россияне не желают отдавать много денег за быстрые обеды, а потому стали выбирать самые дешевые продукты из предложенных. Так, среди них очень высокий спрос на разнообразные акции и промо-предложения, так как в этом случае у них появляется возможность экономить.

Доказано, что фаст-фуд вреден для здоровья людей. Между тем, выбирая самые дешевые его вариант, россияне рискуют своим здоровьем еще больше.