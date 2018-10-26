Вадим Беляев и «ФК Открытие» решили, что делать с миллионами без решения суда

Стал известен тот факт, что российский банк «ФК Открытие» и его бывший совладелец Вадим Беляев отозвали иски по отношению друг к другу.

Отмечается, то они нашли способ урегулировать ситуацию, суть которой заключается в возврате 21,3 миллиона рублей накоплений российского бизнесмена, которые оказались заморожены на счету данного банка. Бизнесмен подал иск сразу после того, когда банком были заблокированы накопления, часть которых ушла в счет погашения задолженностей. Другую часть равную 15,5 миллионам рублей банк выдавать отказался. Коммерческая организация подала встречный иск. В конце ноября дело было прекращено по причине того, что обе стороны отозвали свои иски. По имеющимся данным из официальных источников, что деньги с депозита за вычетом долга пойдут на выкуп облигаций «Открытие холдинга».

Кроме того, прибыль тридцати крупнейших российских банков значительно выросла по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, она превысила предыдущие показатели в 1,9 раза. Данная информация известна из статистической сводки, которая недавно была опубликована Центральным банком Российской Федерации. Согласно этим данным, за прошедшие девять месяцев с начала текущего года тридцать самых крупных и надежных банков получили общую прибыль, которая составляет около 1,277 триллиона рублей.