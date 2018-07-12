ЦБ хочет контролировать выдачу электронных подписей кредитным организациям

Как стало известно журналистам, Центральный банк России намерен отзывать сертификаты о выдаче электронных подписей.

Это связано с тем, что происходят изменения в законодательстве РФ, которые подразумевают разделение полномочий. Отмечается, что это необходимо для усиления контроля над кредитными организациями и минимизации вывода денег. На данный момент в России остро стоит проблема отмывания денег и вывода их за границу. И главная проблема заключается в том, что ЦБ без соответствующих полномочий не может своевременно повлиять на подобного рода ситуации и предотвратить совершение экономических преступлений.

Также стоит отметить тот факт, что Министерство финансов России в декабре купит у Центрального банка валюту общей стоимостью на 366 миллиардов рублей. В эту сумму входят такие показатели как объем дополнительных нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема.

Кроме того, руководство ЦБ сократило около половины сотрудников, работающих в сфере банковского надзора. Данное решение основано на том, что функции сотрудников передали Службе текущего банковского надзора. Дело в том, что для более эффективной работы ЦБ была завершена централизация банковского надзора. В результате изменений не было утеряно наработанных сотрудниками знаний.