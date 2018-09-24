Голикова: необходимо изменить экономический подход в отношении домов престарелых

Как стало известно, вице-премьер Татьяна Голикова призвала пересмотреть систему взглядов в отношении домов престарелых. Она отметила, что увеличивать и так значительное количество организаций прежнего типа в регионах России нет смысла.

Сложность именно в том, что банальная реконструкция домов престарелых не сможет решить назревшую проблему, суть которой заключается в необходимом срочном улучшении условий жизни пожилых людей. Об этом она заявила на заседании Совета Федерации. Она поставила вопрос о том, стоит ли только реконструировать имеющиеся объекты и увеличивать их количество или необходимо пересмотреть социальную программу в принципе для усовершенствования таких объектов. По ее мнению, основные изменения должны быть направлены на создание более комфортной среды.

Также стоит отметить тот факт, что убыль населения составила более 173 тысяч за период 2018 года. Данные сведения озвучила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она сделала акцент на том, что рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения. Это является демографическими последствиями 90-х годов. Сложившаяся в стране демографическая ситуация свидетельствует о том, что для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны.

Также Татьяна Голикова сказала о том, что около 11 миллиардов рублей направят четырем регионам для ликвидации третьей смены в школах. В течение трех лет в Чечне, Бурятии, Ингушетии и Дагестане должны будут построить 59 школ. В результате этого будут созданы новые ученические места.