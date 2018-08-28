Палладий в 2019 году сильно возрастет в цене

Как стало известно журналистам, палладий в скором будущем станет одним из самых драгоценных металлов в следующем году. Дело в том, что на него растет спрос в автомобилестроении и других промышленнотях. Цена на металл вырастет на 14% до $1120 за унцию.

На данный момент экономическая проблема заключается в том, что ужесточение экологических требований к автомобилям в Китае и еврозоне обеспечивает увеличение спроса на металл, который и так долгое время оставался дефицитным. На рынке палладия будет сохраняться дефицит в размере 3–8% от потребления на протяжении 2018–2023 гг.

Также стоит отметить тот факт, что доллар теряет силу и перестает быть мировой валютой, а на смену ему приходит золото. На данный момент времени он уже потерял свое на Евразийском континенте. В наиболее негативных прогнозах говорится о перспективах падения стоимости доллара на 30%. Положение доллара может подорвать переход на расчеты на основе золота. Международные сделки, пояснил эксперт, могут осуществляться в национальных валютах, но фиксироваться в золотом эквиваленте.

Мадуро заявил о праве Венесуэлы торговать золотом, несмотря на санкции со стороны США. Он отметил, что страна имеет право продавать производимую продукцию. Президент Венесуэлы также отметил, что его страна готова к турецким инвестициям в таких областях как нефтяная, перерабатывающая, горнодобывающая и многие другие. Примечательно, что президент Америки в начале ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом.