В России работодатели задолжали сотрудникам 3,2 млрд рублей

Как стало известно журналистам, долги работодателей по зарплате в России превысили достигли 3,2 миллиардов рублей. Данную информацию сообщает ведомство Роструда. Работодатели задолжали перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% являются сотрудниками обрабатывающих производств, еще 20% задействованы в сфере строительства.

Сложнее всего разбираться с организациями. которые находятся на грани банкротства. Зачастую невозможно определить сроки погашения задолженности по заработной плате. Уровень задолженности в таких организациях превышает полугодовой период и продолжает расти.

Также стоит отметить тот факт, что рабочие «ССГ Урал» требуют погасить долги по зарплате. Восемь сотрудников отказались продолжать работать до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате. По данным СМИ, работники не получали заработанные деньги с 9 октября. Сумма долга уже превысила 700 тысяч рублей. Для выяснения причин задолженности и разрешения вопроса по ее погашению организована проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям работодателя.

Долги «Чувашавтотранса» по зарплате могут привести к чрезвычайной ситуации. Отмечается, что это может повлечь за собой остановку регулярных пассажирских перевозок на всей территории республики. Арбитражный суд Чувашии в ходе разбирательств пришёл к выводу, что рабочим необходимо выплатить в срочном порядке зарплаты.

Также стоит сказать о том, что Путин поручил тверскому губернатору разобраться с долгами по зарплатам. Данную информацию сообщила пресс-служба Кремля. Отвечая на вопрос президента об уровне задолженности по заработной плате в регионе, губернатор отметил, что на данный момент этот показатель самый низкий за последнее время.