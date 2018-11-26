Счётная палата: конфискация имущества приводит к убыточности

Сегодня, 11:24 \\ Экономика

Траты на хранение Росимуществом конфискованного имущества превысили стоимость его продажи.

После проверки систем реализации изъятого имущества Счётная палата пришла к выводам, что затраты на хранение изъятой собственности не окупаются деньгами ее реализации. Вот некоторые данные: в 2017 году Росимущество потратило на хранение 222 миллиона рублей, а вот реализовала имущество всего на 180 миллионов. А за эту половину года также были получены подсчеты, показавшие убыточность — Росимущество потратило на хранение конфиската 62 миллиона рублей, а продало его всего за 62.

Счётная палата также отметила, что до продажи доходит меньше одного процента от всей изъятой собственности. Очень много времени занимает подготовка к продаже — 8 месяцев и более.

Ещё одной причиной убыточности является то, что не все российские регионы пользуются электронной формой торгов. Также ведомство высказало сомнение в честной оценке стоимости изъятого имущества.

Свой отчет Счетная палата отправит в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру и Федеральное казначейство. Помимо этого, ведомство направит оповещения в Росимущество, Минэкономразвития, Казначейство, а также ФАС.

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