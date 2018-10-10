В ФАС решили поберечь нервы выпивающих

Сегодня, 04:46 \\ Экономика

Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела инициативу группы депутатов о необходимости обязать производителей спиртного наносить на этикетки надписи, предупреждающие о вреде алкоголя, и соответствующие изображения, демонстрирующие этот вред во всей красе.

 При этом идея о текстовых предупреждениях была поддержана, а вот изображения в ФАС сочли излишней мерой.

В ФАС считают, что принятой меры достаточно, она не окажет нагрузки на алкогольную индустрию страны. Но, вместе с тем, была отвергнута идея о запрете открытой выкладки спиртной продукции на витринах, как увеличивающую нагрузку на бизнес.

Ранее в этом году уже сообщалось, что Минздрав рассматривает проект закона, который обязует производителей спиртного наносить на этикетки надписи и изображения, предупреждающие о вреде спиртного.

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