В ФАС решили поберечь нервы выпивающих

Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела инициативу группы депутатов о необходимости обязать производителей спиртного наносить на этикетки надписи, предупреждающие о вреде алкоголя, и соответствующие изображения, демонстрирующие этот вред во всей красе.

При этом идея о текстовых предупреждениях была поддержана, а вот изображения в ФАС сочли излишней мерой.

В ФАС считают, что принятой меры достаточно, она не окажет нагрузки на алкогольную индустрию страны. Но, вместе с тем, была отвергнута идея о запрете открытой выкладки спиртной продукции на витринах, как увеличивающую нагрузку на бизнес.

Ранее в этом году уже сообщалось, что Минздрав рассматривает проект закона, который обязует производителей спиртного наносить на этикетки надписи и изображения, предупреждающие о вреде спиртного.