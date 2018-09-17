Ещё не отошёл: Крупнейший производитель шпрот в Латвии не оправился от эмбарго России

Самый крупный перерабатывающий латвийский завод «Бривайс вилнис» всё ещё ощущает на себе негативные последствия от ввода Россией эмбарго.

Компании за 9 месяцев удалось минимизировать убытки чуть более, чем в 1,5 раза с 679 693 до 435 662 евро.

Бривайс вилнис считает, что убытки произошли из-за низкой активности рынка в первом полугодии 2018 года, а также виной стала конкуренция на рынке рыбных консервов. 5,1 миллионов евро составил оборот фирмы за 9 месяце, а это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда он оборот компании составил 4,6 миллиона евро.

Производитель отмечает, что при положительной тенденции в 2018 году всё равно чувствуется запрет ввоза продукции на территорию РФ. Компания решила бросить силы на сохранение текущих клиентов и привлечение новых.

Напоминаем, что в июне 2015 года Россельхознадзор ввёл запрет на привоз рыбной продукции Из Латвии и Эстонии по причине ряда нарушений, среди которых содержание в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В прошлом году, в декабре, две прибалтийских компании получили разрешение на поставку своей продукции в Россию.