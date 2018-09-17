Ещё не отошёл: Крупнейший производитель шпрот в Латвии не оправился от эмбарго России

Сегодня, 04:15 \\ Экономика

Самый крупный перерабатывающий латвийский завод «Бривайс вилнис» всё ещё ощущает на себе негативные последствия от ввода Россией эмбарго.

Компании за 9 месяцев удалось минимизировать убытки чуть более, чем в 1,5 раза с 679 693 до 435 662 евро.

Бривайс вилнис считает, что убытки произошли из-за низкой активности рынка в первом полугодии 2018 года, а также виной стала конкуренция на рынке рыбных консервов. 5,1 миллионов евро составил оборот фирмы за 9 месяце, а это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда он оборот компании составил 4,6 миллиона евро.

Производитель отмечает, что при положительной тенденции в 2018 году всё равно чувствуется запрет ввоза продукции на территорию РФ. Компания решила бросить силы на сохранение текущих клиентов и привлечение новых.

Напоминаем, что в июне 2015 года Россельхознадзор ввёл запрет на привоз рыбной продукции Из Латвии и Эстонии по причине ряда нарушений, среди которых содержание в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В прошлом году, в декабре, две прибалтийских компании получили разрешение на поставку своей продукции в Россию.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Узбекистан ввел запрет на импорт украинского сахара

Как стало известно журналистам, правительство Узбекистана отказалось от украинского сахара. Отмечается, что узбекские пограничники отказались растаможивать украинский сахар.

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Премьер-министр Косово потребовал обеспечить жителей Косово необходимыми товарами

Как стало известно, премьер-министр Косово потребовал, чтобы жители региона были...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

РФПИ представил Китаю и Японии проекты в транспортной сфере

Как стало известно журналистам, Российский фонд прямых инвестиций представил Китаю и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ