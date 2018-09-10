На Мосбирже начали торги японской иеной

Как стало известно, московская биржа начала торги иеной, японской национальной валютой. В понедельник было объявлено о расширении линейки торгуемых валютных пар. Данная информация сообщается в сообщении Мосбиржи.

В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока, поскольку они обслуживают участки внешнеторгового оборота с Японией.

Также стоит отметить тот факт, что доллар утрачивает статус мировой резервной валюты. Данный прогноз сделал американский финансист и миллиардер. Причиной резкого снижения стоимости американской валюты станет отсутствие торгового баланса. Подобная ситуация спровоцирует взрывной рост доходности облигаций. Современные финансовые технологии позволяют в один клик переключаться с одной валюты на другую, и наиболее надежным активом сейчас является золото.

В России могут появиться теневые обменники валюты. В связи с этим регулятор направил в банки письмо, в котором говорится об ужесточении контроля за процедурами обмена валют. Эксперт отмечает, если будет введен НДФЛ на конвертацию валюты, тут же появится параллельный обменный курс.

У ЦБ с банками произошел конфликт после того, как получил сведения о валютных сделках. Сейчас стоит вопрос о создании канала, по которому игроки на валютном рынке будут сообщать о крупных сделках, влияющих на курс рубля. Эта инициатива вызвала значительное недовольство.