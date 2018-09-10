На Мосбирже начали торги японской иеной

Сегодня, 21:41 \\ Экономика

Как стало известно, московская биржа начала торги иеной, японской национальной валютой. В понедельник было объявлено о расширении линейки торгуемых валютных пар. Данная информация сообщается в сообщении Мосбиржи.

В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока, поскольку они обслуживают участки внешнеторгового оборота с Японией.

Также стоит отметить тот факт, что доллар утрачивает статус мировой резервной валюты. Данный прогноз сделал американский финансист и миллиардер. Причиной резкого снижения стоимости американской валюты станет отсутствие торгового баланса. Подобная ситуация спровоцирует взрывной рост доходности облигаций. Современные финансовые технологии позволяют в один клик переключаться с одной валюты на другую, и наиболее надежным активом сейчас является золото.

В России могут появиться теневые обменники валюты. В связи с этим регулятор направил в банки письмо, в котором говорится об ужесточении контроля за процедурами обмена валют. Эксперт отмечает, если будет введен НДФЛ на конвертацию валюты, тут же появится параллельный обменный курс.

У ЦБ с банками произошел конфликт после того, как получил сведения о валютных сделках. Сейчас стоит вопрос о создании канала, по которому игроки на валютном рынке будут сообщать о крупных сделках, влияющих на курс рубля. Эта инициатива вызвала значительное недовольство.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Узбекистан ввел запрет на импорт украинского сахара

Как стало известно журналистам, правительство Узбекистана отказалось от украинского сахара. Отмечается, что узбекские пограничники отказались растаможивать украинский сахар.

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Центробанк выявил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Такие денежные средства отправляются в нелегальные обменные пункты, используются в...

В руках ученых 50 лет находилось кольцо Понтия Пилата

Израильские специалисты смогли расшифровать надписи на медном кольце, найденном 50 лет...

«Северный поток-2» протянулся уже на 300 км

 Газпром сообщил, что газовая магистраль «Северный поток-2» выросла уже до 300 км....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ