Судостроительный завод "Океан" был продан в 10 раз ниже стартовой цены

Как стало известно журналистам, Николаевский судостроительный завод был продан в десять раз ниже изначальной стоимости. Его продали за 4 миллиона долларов вместо планируемых сорока. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости. Данную информацию сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин. Новым владельцем предприятия стало ООО «Аннона». Примечательно, что завод "Океан" уже дважды признавался банкротом. В 2015 году суд назначил процедуры по ликвидации предприятия.

Также стоит отметить тот факт, что акционер николаевского судостроительного завода "Океан" сделал заявление. По его словам, предприятие могут продать в интересах России. Ликвидатор, организатор аукциона и двое судей из Николаева участвуют в схеме по продаже завода компаниям, связанным с Россией. Он призвал силовиков и политиков ввязаться в это дело немедленно. Продажа завода станет началом уничтожения стратегически уникального предприятия судостроительной отрасли Украины.

Попытку сорвать сделку оплатил представитель оффшорной компании, связанной с Россией. Было подано исковое заявление, результатом чего должна была стать отмена торгов по продаже целостного имущественного комплекса ПАО НСЗ "Океан". За подачу искового заявления был уплачен судебный сбор, но суд Николаевской области отказал в удовлетворении прошения.