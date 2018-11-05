Медведев сообщил об увеличении внутреннего турпотока на четверть

Как стало известно журналистам, Дмитрий Медведев сообщил об увеличении тур потока в этом году. Отмечается, что внутренний туристический поток в России в 2018 году увеличился на 25%, что свидетельствует о возросшей популярности российских курортов среди населения страны.

Премьер-министр сделал акцент на том, что на это повлияло также развитие транспортных связей с полуостровом Крым. Более 15,5 миллиона туристов посетили курорты Краснодарского края.

Также стоит отметить тот факт, что Владимира Логинова назначили замглавы Минприроды. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на официальном сайте кабмина. За новым заместителем министра закреплены обязанности регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Кроме того, Медведев сообщил, что необходимо проанализировать декларации, принятые на саммите G20. Главной задачей является устранение торговых барьеров между Россией и Европейским Союзом. Несмотря на то, что экономический рост во всем мире достаточно высок, значительная часть стран на саммите высказалась за то, чтобы были отменены ограничения и протекционистские решения, которые в последнее время были приняты.