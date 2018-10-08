Новак обнародовал информацию о росте поставок российского угля в КНР

Министр энергетики Александр Новак сообщил о росте поставок российского угля в Китай. По его словам, в Минэнерго ожидают, что поставки угля в Китай возрастут до 27,2 млн тонн к концу 2018 года.

Отмечается, что это на 8,4% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Также стоит отметить тот факт, что Россия и ОПЕК+ согласуют параметры сделки по регулированию добычи нефти до 5 декабря. Многие ждут того, что Россия и Саудовская Аравия достигнут принципиальной договоренности о сокращении добычи. Дело в том, что возникли опасения на фоне переизбытка предложения и слабеющего спроса.

Имеются сведения, что добыча угля в России к 2036 году вырастет на 41,6%. Данная информация имеется в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. Минэкономразвития отмечает, что в последние годы основным условием роста объемов добычи угля является рост его экспортных поставок.

Александр Новак сказал о необходимости реализации проекта "Северный поток-2". Он сделал акцент на том, что это связано с обеспечением безопасности потребителей Европы на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Примечательно, что на данный момент «Газпром» построил около 300 км газопровода. Сейчас строительство продолжается в соответствии с графиком.