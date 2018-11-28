РФПИ представил Китаю и Японии проекты в транспортной сфере

Как стало известно журналистам, Российский фонд прямых инвестиций представил Китаю и Японии новые проекты по портам и платным дорогам. Данную информацию сообщил глава фонда.

На встречах G20 значительное внимание должны будут уделить инвестиционному взаимодействию между странами. Свыше ста структурных транспортных проектов вынесено на обсуждение различных правительственных комиссий.

Также стоит отметить тот факт, что "Фосагро" увеличит экспорт удобрений в Аргентину. Глава РФПИ заявил, что в скором времени будет подписано соглашение. 29 ноября гендиректор "Фосагро" сообщил об открытии в Аргентине представительства компании, что позволит компании нарастить поставки в страну до 200 тыс. тонн, увеличив долю прямых продаж. В планах есть увеличение объема поставок удобрений в латиноамериканский регион на четверть.

Саудовская Аравия может нарастить свои инвестиции в Россию, она уже вложила свыше миллиардов долларов. На официальной встрече обсуждались вопросы энергетики и увеличения инвестиций. На первое декабря запланирована встреча глав двух государств, на которой будут рассмотрены актуальные и значимые вопросы двустороннего сотрудничества между государствами, в их число войдут также и вопросы торгово-экономического характера.