В российских законах декабря произойдут изменения

Сегодня, 15:50 \\ Экономика

Как стало известно журналистам, в декабре будут внесены изменения в российские законы, буду затронуты самые разнообразные сферы жизни.

Данную информацию сообщает агентство РБК. По официальным данным, с первого декабря хозтоварищества в РФ получат возможность отнести себя к субъектам малого и среднего бизнеса, это будет занесено в единый реестр. К тому же, в начале декабря вступит в силу новый порядок оплаты дополнительных расходов на социальное и медицинское восстановления для лиц, получивших ущерб здоровью в результате несчастных случаев на производстве. 26-го декабря вступят в силу поправки указаний о наличии ГМО при маркировке пищевой продукции.

Также стоит отметить тот факт, что на территории Российской Федерации за дискриминацию инвалидов могут ввести уголовную ответственность. Дмитрий Медведев поручил разработку данного законопроекта Минюсту. Поручение было дано по итогам встречи с представителями общественных организаций. О результатах необходимо будет отчитаться до 13 мая 2019 года.

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Автор - Алевтина Сергеева
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