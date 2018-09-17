Центробанк выявил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Такие денежные средства отправляются в нелегальные обменные пункты, используются в коррупции и другой незаконной деятельности.

Центробанк отправил письма кредитным организациям, в котором сообщалось, что одни и те же лица закупают у банков крупные суммы валюты для обеспечения работы нелегальных обменников. Также в сообщении содержится информация о том, что физические лица скупают валюту в банках очень часто - иногда по несколько раз в день и сумма каждой обменной операции не менее 100 тысяч долларов. Личности этих покупателей пока не установлены. А люди, чьи данные фигурируют в банковских документах говорят, что таких операций они не осуществляли или деньги меняли, но не в таком большом размере.

ЦБ просмотрел записи с видеокамер банков и сообщил, что примет меры к тем банкам, чьи кассиры выдают покупателям крупные суммы валюты в пачке без пересчёта. Также проверке и возможному наказанию могут подвергнуться те банки, проверки которых не устроили Центробанк: проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.