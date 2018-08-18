«Северный поток-2» протянулся уже на 300 км.

Газпром сообщил, что газовая магистраль «Северный поток-2» выросла уже до 300 км. Строительство идёт согласно графику.

Завершены работы в береговых водах Германии, работы ведутся в исключительных экономических зонах Финляндии и Германии. Идёт подготовка трубоукладки на российском участке потока.

Работы идут полным ходом, отставания от графика не намечается.

Напомним, «Северный поток-2» - газопровод, который будет проложен по дну Балтийского моря от российских поставщиков газа к европейским потребителям. Итоговая протяжённость магистрали более 1200 км, пропускная способность – 55 млрд кубометров/год.

Газопровод должен заработать с конца 2019 г.