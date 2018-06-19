Подорожает или не подорожает, вот в чём вопрос: независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо

Сегодня, 09:20 \\ Экономика

ФАС и независимые АЗС достигли цели по внесению поправок в формулировку в соглашении правительства с нефтяниками о заморозке цен, заключённом в конце ноября.

Поправки позволяют независимым АЗС, у которых нет своих месторождений и нефтеперерабатывающих заводов, поднимать цены на топливо на 4% по отношению к ценам на заправках крупных компаний.

Данную информацию подтвердил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В соглашении правительства с нефтяниками была допущена «ошибка», в связи с чем РТС сделал запрос в ФАС и Минэнерго с просьбой об её устранении. В итоговом протоколе совещания было указано, что независимые АЗС имеют право реализовывать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены.

Уже закончена работа над поправками, которые нивелируют неопределённости в тексте протокола, где были допущены недочёты. Представитель зампреда Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил данные об утверждении поправок.

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