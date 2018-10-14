Вице-премьер Китая подчеркнул значительность сотрудничества России и Китая

Сегодня, 07:04 \\ Экономика

Во время выступления на российско-китайском экономическом бизнес-форуме Хань Чжэн, вице-премьер Государственного совета КНР, выступил с заявлением о важности сотрудничества двух стран ради обеспечения безопасности в условиях подъёма торгового протекционизма.

"Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — сказал Хань Чжэн.

Вице-премьер отметил сложность в вопросах в энергетической сфере, а также нелёгкий путь к общедоступности устойчивой энергетики. "Россия и Китай как влиятельные державы мира несут на себе важную миссию по совместному обеспечению глобальной безопасности и содействию устойчивого развития энергоресурсов в мире через сотрудничество", — заявил вице-премьер КНР.

"В настоящее время российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества сохраняют высокую динамику. Многопрофильное взаимодействие между нашими странами непрерывно укрепляется. За последние годы в двустороннем энергетическом сотрудничестве достигнуты позитивные результаты, что сыграло положительную роль в социально-экономическом развитии двух государств", - констатировал Си Цзиньпин.

Хань Чжэн назвал сотрудничество между Россией и Китаем в сфере энергетики важной частью партнёрства и стратегического взаимодействия. С этого года стартовал первый форум между Китаем и Россией, посвящённый энергетической сфере. В форуме принимают участие почти 90 китайских и российских компаний.

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