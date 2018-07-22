МЭР: Доходы россиян вырастут до 2036 года

Министерство экономического развития России предоставило прогноз социально-экономического развития России на ближайшие 18 лет, который одобрило заседание правительства на прошлой неделе.Данные сообщают, что базовый сценарий предполагает рост реальных располагаемых доходов будет расти на 2,4% до 2036 года.

Министерство считает, что рост доходов населения будет ускоряться и составит в среднем 2% в период с 2019 по 2024 годы, 2,5% в 2025-2030 годах и поднимется до 2,7% в 2031-2036 годах. Таким образом, к концу расчётного периода реальные доходы россиян увеличатся в полтора раза по отношению к 2018 году, сообщается в прогнозе.

До кризиса 2014 года доходы россиян стремительно двигались вверх: с 2003 по 2013 годы рост составил 22%, но затем, в острый кризисный период, они сокращались 4 года подряд и начали расти только в этом году — на 3,4%.

Минэкономразвития приводит следующие аргументы в пользу увеличения доходов: экономический рост, снижение и стабилизация инфляции, увеличение весомых доходных компонентов за счёт государственных политических мер, а также снижение расходных компонентов.

Напомним, что в марте этого года Владимир Путин поставил цель, результатом которой будет являться снижение ставки ипотечного процента до 7% (сейчас процентная ставка на ипотеку составляет 9,6% (по данным на январь-сентябрь 2018 года).