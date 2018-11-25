«ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта»: какие вопросы будут обсуждаться на конференции?

Сегодня, 07:27 \\ Экономика

Уже 10 декабря состоится тщательно спланированная международная конференция «ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта». В конференции примут участие около трех тысяч человек из двадцати стран-партнеров России. Все мероприятия, запланированные в рамках конференции, будут посвящены вопросам развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы.

Благодаря проведению такого мероприятия потенциальные иностранные покупатели могут узнавать о продукции от московских компаний-производителей, а также получить актуальную картину предложений на российском рынке. «Одно из важных направлений — проведение таких представительных отраслевых форумов для обмена опытом и выстраивания партнерских связей с зарубежными коллегами», - прокомментировала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.


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