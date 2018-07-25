Bloomberg: Россия заняла второе место в топ-20 стран с развивающейся экономикой, обогнав Китай

Вчера, 22:45 \\ Экономика

Россия поднялась на пять позиций по сравнению с рейтингом, опубликованным пол года назад. На текущий момент РФ, обогнав Китай, становится на второе место в списке стран с развивающейся экономикой по версии Bloomberg.

Сотрудники издательства составляют список из 20 стран по нескольким факторам. В первую очередь, это прогноз ВВП в 2018 и 2019 годах. Далее — состояние счета текущих операций, суверенный кредитный рейтинг, валютный резерв, состояние рынков акций и облигаций. Общий балл при всех показателях составил 2,36. Стоит отметить, что пол года назад Россия имела 0,88 баллов по тем же факторам.

В этом году первое место заняла Малайзия, а Турция опустилась с пятого места на двадцатое, последнее место. РФ также смогла обогнать Китай, занявший третью позицию (четвертую пол года назад). Далее в топ-20 развивающихся компаний входят Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили и Южная Корея.

Bloomberg написал, что четыре из шести стран, занимающие лидерскую позицию, являются Азиатским регионом. Это связано с высоким ростом ВВП и невысокой инфляцией. Издательство также отметило причину плохой результативности других стран. К примеру, Турция опустилась в рейтинге из-за падения темпов роста и повышенной инфляции, а Филиппины начали проигрывать из-за дефицита торгового баланса.

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Автор - Константин Никитин
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