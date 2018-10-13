Прокуратура Дании обвинила Danske Bank в легализации денежных средств

Как стало известно, прокуратура Дании предъявила Danske bank обвинения, что связано с делом об отмывании денег в эстонском отделении банка. Данная информация сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Danske bank.

По имеющимся данным, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным делам обвинил финансовую организацию в нарушении датского законодательства. Ранее Эстония сообщила о возбуждении расследования в отношении сотрудников датского банка. Общий объем украденных средств оценивается примерно в восемь миллиардов долларов.

Также стоит отметить тот факт, что в Дании хотят ввести уголовное наказание за «пророссийские» заявления. В качестве наказание будет выбрано тюремное заключение. Жителей Дании предлагается сажать на 12 лет в тюрьму, если их высказывания в период предвыборных кампаний будут отличаться от официальной позиции датских властей. Местные СМИ уже назвали данный законопроект попыткой запугать датское общество.

Премьер-министр Дании предложил обсуждать "Северный поток—2" на европейском уровне. Отмечается, что он принимал участие в слушаниях в Европарламенте и во время многочисленных дискуссий призвал европейские страны пересмотреть инвестиции в строительство "Северного потока-2" после случившегося в Черном море. Политик сделал акцент на том, что украинские военные корабли с экипажем были задержаны после нарушения границы.

Примечательно, что датский министр оценил деятельность России как опасную. По его мнению, раньше русские взламывали Сети для получения информации. Теперь их главной причиной является нанесение ущерба. Также он предлагает в качестве варианта решения проблемы создание площадки, на которой можно было бы открыто говорить о кибератаках. -то должно поспособствовать увеличению безопасности.