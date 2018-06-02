Около 2 тысяч российских семей будут переселены с «Байконура» до 2022 года

Как стало известно журналистам, более двух тысяч российских семей переселят из комплекса "Байконур" до 2022 года. Данную информацию сообщает пресс-служба Минстроя России.

Проектом федерально бюджета предусмотрено выделение около четырех миллиардов рублей на предоставление жилищных сертификатов. На данный момент времени на учёте находятся множество семей, которые утратили связь с организациями и предприятиями космодрома "Байконур".

Также стоит отметить тот факт, что ввод жилья в Северо-Западном федеральном округе снизился за год почти на 9%. Наибольшее количество квадратных метров среди регионов СЗФО ввела в эксплуатацию Ленинградская область, что составляет 2,2 млн кв. м. На втором месте по объему ввода жилья находится Санкт-Петербург, третье место занимает Калининградская область. Согласно целевым показателям жилищного проекта, в 2024 году ежегодный объем ввода жилья по всей стране должен достичь 120 млн кв. м.

Омская область получит 75 млн рублей на реконструкцию исторического центра Тары. Он будет реставрирован благодаря победе городского населения во Всероссийском конкурсе проектов, направленных на создание благоустроенной городской среды.